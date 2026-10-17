Macron anuncia sanciones tras disturbios en masiva jornada de protestas que deja 400 detenidos en Francia

(EFE) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que quienes participaron en saqueos, destrozos y ataques contra edificios públicos serán perseguidos y sancionados, luego de los incidentes registrados este sábado durante una multitudinaria jornada de movilizaciones en distintos puntos del país.

“Quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”, escribió el mandatario en sus redes sociales, luego de una jornada marcada por protestas contra el encarecimiento de la vida.

Macron sostuvo que en Francia no existe “ningún lugar para la violencia” y llamó a mantener “un frente unido frente a los que siembran el caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones y impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan”.

Las fuerzas de seguridad informaron que 400 personas habían sido detenidas hasta última hora de la tarde por hechos de violencia vinculados a las manifestaciones. El ministro del Interior, Laurent Núñez, advirtió que se trataba de un balance provisional.

De acuerdo con la estimación entregada por Núñez, unas 550 mil personas participaron en las movilizaciones a nivel nacional, una convocatoria considerablemente superior a las previsiones de las autoridades, que hasta el viernes calculaban un máximo de 150 mil asistentes. Los organizadores, por su parte, cifraron la participación en 800 mil manifestantes.

El titular del Interior señaló que “la inmensa mayoría” de los arrestados son mayores de edad y sostuvo que detrás de los episodios violentos hubo “varios miles de alborotadores”, entre los que identificó a integrantes de grupos de ultraizquierda y “delincuentes oportunistas”.

Las manifestaciones congregaron a diferentes colectivos y estuvieron acompañadas de enfrentamientos, incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos y comercios en distintas ciudades francesas.