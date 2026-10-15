Lula promete transporte gratuito los fines de semana en la recta final de las elecciones en Brasil

(EFE)- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió este jueves, a diez días de la segunda vuelta de las elecciones, que impulsará una enmienda constitucional para ofrecer transporte público gratuito los fines de semana.

Lula hizo la promesa en un video difundido en redes sociales, en el que aseguró que la medida pretende que los trabajadores puedan pasear y “ser felices” aprovechando el fin de semana, después de que el Congreso Nacional aprobó en la víspera la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

En el video, Lula dijo que el presupuesto para financiar el transporte público gratuito saldrá del presupuesto que manejan los diputados para ejecutar proyectos en sus distritos.

En algunas capitales brasileñas, como el caso de Brasilia y São Paulo, los autobuses municipales son gratuitos los domingos, gracias a iniciativas impulsadas por las autoridades locales, en ambos casos de partidos conservadores.

Vou enviar ao Congresso Nacional uma PEC para garantir Tarifa Zero nos finais de semana nas cidades brasileiras que tenham transporte coletivo. É passe livre para passear, levar os filhos ao parque, visitar os amigos e aproveitar a cidade ao lado de quem a gente ama. Mais tempo com a família, qualidade de vida e liberdade para ir e vir! — Lula (@LulaOficial) October 15, 2026

Lula, de tendencia progresista, ha multiplicado los anuncios de medidas de carácter social en las últimas semanas, en un intento de remontar los dos puntos porcentuales de ventaja que le sacó el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta de los comicios.

Entre otras medidas, ha anunciado la concesión de subsidios a los combustibles, créditos baratos a taxistas y la condonación de deudas a los pequeños empresarios.

Estas medidas pueden costar a las arcas públicas entre 180.000 y 250.000 millones de reales (entre 35.000 y 49.000 millones de dólares) anuales, según cálculos de medios de comunicación.

Flávio Bolsonaro, quien propugna un corte de gastos públicos, criticó el aluvión de ayudas y, el martes, dijo que Lula está intentando “comprar votos”.

En la primera vuelta, celebrada el 5 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, frente al 45 % de Lula, y ambos volverán a enfrentarse por la jefatura de Estado el próximo 25 de octubre.