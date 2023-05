(CNN) – El presidente de Brasil, Lula da Silva, rechazó una invitación de Vladímir Putin para visitar Rusia, según declaró durante esta jornada. Lula dijo que Putin le invitó por teléfono a visitar el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

“Respondí que no puedo ir a Rusia en este momento, pero repetí la disponibilidad de Brasil para, junto con India, Indonesia y China, conversar con ambas partes del conflicto en busca de la paz”, tuiteó Lula.

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e…

— Lula (@LulaOficial) May 26, 2023