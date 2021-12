(EFE) – El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el 48% de la intención de voto, sería elegido presidente de Brasil sin necesidad de disputar una segunda vuelta si las elecciones fuesen hoy, según un sondeo divulgado este martes por el instituto IPEC.

El líder socialista que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 tiene una amplia ventaja sobre el actual presidente brasileño, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, al que el nuevo sondeo le atribuye el 21% de intención de voto.

Enseguida se ubican Sergio Moro, el juez que encarceló a Lula al condenarlo por corrupción y que fue el primer ministro de Justicia de Bolsonaro, con el 6%, y el líder laborista Ciro Gomes (5%), que fue el tercer candidato más votado en las presidenciales de 2018.

Lula, que aún no ha confirmado su candidatura pero ha admitido en diferentes oportunidades su deseo de disputar las elecciones, se mantiene como líder indiscutible e imbatible en los sondeos para las elecciones de octubre de 2022, incluso con la confirmación de las primeras precandidaturas, como la del propio Moro o la del gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, quinto favorito con el 2%.

Con el 48% de la intención, Lula obtendría más votos que todos sus rivales juntos, lo que le garantizaría su elección sin necesidad de disputar una segunda vuelta, que la legislación brasileña prevé para los dos candidatos más votados en caso de que ningún aspirante reciba más de la mitad de los sufragios.

El sondeo de IPEC fue realizado entre el 9 y el 13 de diciembre, luego de que Bolsonaro se inscribiera al Partido Liberal (PL) y dejara clara su intención de que aspira a ser reelegido en 2022.

La encuesta también fue realizada tras la afiliación de Moro al partido Podemos como primer paso para iniciar una posible campaña electoral y de que Doria fuera elegido precandidato en las primarias del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El IPEC dijo haber entrevistado a 2.002 electores en 144 diferentes municipios para una encuesta que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un índice de acierto del 95%.

Lula también lideraba las encuestas en 2018, pero fue inhabilitado

Lula también era el líder de los sondeos para las elecciones de 2018, pero la confirmación de sus condenas por corrupción por tribunales de segunda instancia lo inhabilitaron políticamente y obligaron al Partido de los Trabajadores (PT) a postular al exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, derrotado por Bolsonaro en la segunda vuelta.

La decisión de la Corte Suprema de anular las condenas contra el líder progresista y antiguo dirigente sindicalista le abrieron el camino para disputar las elecciones del próximo año.

Pese a que los analistas consideraban que Moro ya aparecía como el posible candidato de la tercera vía que pondría fin a la polarización política en Brasil entre Bolsonaro y Lula, el nuevo sondeo lo muestra aún muy lejos de los dos líderes en las encuestas.

De hecho, la aparición del ex ministro y ex juez en el escenario electoral no erosionó la intención de voto que sondeos anteriores ya atribuían a Lula y a Bolsonaro.

Según el IPEC, entre los electores dispuestos a votar a Lula, un 68% considera el gobierno de Bolsonaro “pésimo”. El líder socialista, además, lidera ampliamente entre quienes tienen la menor renta (57%) y menor nivel escolar (55%).

La intención de voto del actual jefe de Estado también es afectada por sus elevados índices de impopularidad, que llegaron a niveles récord en la encuesta realizada por el Ipec en diciembre.

Según el sondeo, el 55% de los brasileños evalúa negativamente el Gobierno del líder ultraderechista, contra un 25 % que lo considera regular y un 19% que lo aprueba.

En la anterior encuesta, en septiembre, el porcentaje de los brasileños que evaluaba negativamente el Gobierno era del 53%, el de los que lo consideraban regular del 23% y el de los que lo calificaban como bueno del 19%.