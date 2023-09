(CNN) – El polémico presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, presentó su renuncia al cargo tras las reacciones de la opinión pública por su beso no deseado a la delantera española Jennifer Hermoso tras la victoria de la selección española en el Mundial.

“Hoy, a las 9:30 pm, he notificado al presidente interino, Sr. Pedro Rocha, que renuncié al cargo de presidente de la RFEF. Asimismo, le he hecho saber que también renuncié a mi cargo en la UEFA para que se cubra mi puesto de vicepresidente”, dijo Rubiales en una publicación en X, antes Twitter.

Rubiales continuó: “Empeñarse en esperar y aferrarse a eso no aportará nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes reales que impedirán mi regreso”.

El caso Rubiales: de su disculpa y el “no voy a dimitir” a su renuncia

La renuncia de Rubiales se da exactamente tres semanas después de que diera un beso no deseado a Hermoso el 20 de agosto, en la ceremonia de premiación del Mundial Femenino 2023, el cual fue conquistado por la selección de España.

Desde entonces, Rubiales ha tomado diversas posturas al respecto.

Apenas un día después de la final del Mundial, Rubiales se disculpó en un video con marca de agua de la RFEF, diciendo “seguramente cometí un error, tengo que reconocerlo. Bueno, en un momento de euforia, sin ninguna intención de mala fe, pues pasó lo que pasó”.

Tras las disculpas, hubo reacciones de diversos frentes, entre ellos el Gobierno de Pedro Sánchez, que dijo que eso no era suficiente para resolver el caso.

El 24 de agosto, Hermoso habló en un comunicado a través de sus representantes y de un sindicato de jugadoras. El sindicato que representa a las futbolistas españolas pidió que se sancione al presidente de la RFEF por besar a Hermoso, al tiempo que prometió luchar contra “el machismo y el sexismo“.

Sin embargo, el 25 de agosto, Rubiales dio un encendido discurso donde dijo que no dimitiría, que iba a “luchar hasta el final”, y donde incluso calificó el beso de “mutuo, eufórico y consentido”.

Luego de estos comentarios, Jenni Hermoso desmintió que el beso de la polémica fue consentido: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, dijo Hermoso en un comunicado, en el que las jugadoras de la selección anuncian que renunciarán si no cambia la dirigencia

El incidente ha provocado una fuerte sacudida en el fútbol español: el Gobierno exigió la dimisión de Rubiales y la RFEF ha destituido a Jorge Vilda como seleccionador nacional femenino. Fue sustituido por Montse Tomé, la primera mujer en la historia de la selección española que ocupa ese cargo.

Asimismo, el 6 de septiembre, Hermoso presentó oficialmente una denuncia contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, informó a CNN un portavoz de la Fiscalía.

Y el 8 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía de España presentó una denuncia contra Rubiales “por los delitos de asalto sexual y coerción contra Jennifer Hermoso”, según un comunicado.