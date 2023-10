El cantante Luis Miguel tiene una demanda por pensión alimenticia presentada por su expareja, Aracely Arámbula, madre de sus dos hijos.

En una entrevista realizada por el diario El Universal, Guillermo Pous, abogado de la actriz, sostuvo que desde el 2019 el “Sol de México” no ha pagado la pensión alimenticia.

“Efectivamente, el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019. En las demandas de alimentos se solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión o a que se apliquen medidas de apremio, este proceso sucede en los juzgados de familiares de la ciudad de México”, señaló el magistrado.

Sin embargo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México emitió un documento el pasado 24 de septiembre en el que se establece que el intérprete de La Incondicional no enfrenta cargos relacionados con sus responsabilidades parentales.

Por su parte, Pous confirmó la existencia del documento y señaló que el texto está siendo interpretado de manera desactualizada.

“Que el documento haya indicado que no lo tiene registrado, en ese momento, como un deudor alimentario moroso, no significa que no lo sea, es un documento real, pero no está actualizado”, agregó.

En ese sentido, subrayó que mientras no haya una indicación por parte del juez, el cantante no aparecerá el registro de deudores. “Para que aparezca se requiere que el juez lo solicite expresamente”.