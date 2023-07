Este sábado se realizó La Velada del Año 3, el popular evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos que reúne a diferentes youtubers e influencers.

Sin embargo, la instancia levantó algunas críticas de atletas profesionales, entre ellos la luchadora española Lara Fernández, quien tildó a los participantes del evento de “payasos”.

¿Qué dijo Lara Fernández?

La luchadora de Muay Thay y Kickboxer cuestionó duramente la instancia: “Hola. A ver si se dejan de tanta velada ‘del año’ de Ibai (…) y ayudan a atletas de verdad, no a gente haciendo el payaso“.

“Nosotros nos lo curramos día a día, sin ayudas, sin reconocimiento ninguno y ahora viene un tío con dinero a montar ‘veladas’ y la gente lo ve y paga por ir a verlo”, agregó en sus redes sociales.

Madre mía… los defensores de los YouTubers cómo sois… Borro el tweet porque no me apetece recibir notificaciones de gente que no conoce mi deporte, ni a mi, ni lo que conlleva. Pd: Gracias A TODOS por el minuto de gloria ♥️🤭 — Lara Fernández (@Larafdz13) July 2, 2023

Los comentarios no se hicieron esperar, por lo que Fernández decidió responder en Twitter: “Madre mía, los defensores de los YouTubers cómo son. Borro el tweet porque no me apetece recibir notificaciones de gente que no conoce mi deporte, ni a mí, ni lo que conlleva. Posdata: gracias a todos por el minuto de gloria”.

Pero los mensajes negativos no habrían cesado, ya que la luchadora nuevamente recurrió a las redes sociales. “Si quieren llamar la atención, vengan a Twitter y escriban algo en contra de un YouTuber. Vendrán los fans en masa a insultarte y te retwittearan sin parar. No falla“.