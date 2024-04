Líderes de todo el mundo reaccionaron a los ataques de Irán contra Israel, instando en su mayoría a la moderación durante un momento de enorme tensión en el Medio Oriente.

Pese a que casi todos abogaron por la mesura, algunas voces condenaron abiertamente a Teherán, mientras que otros pidieron un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza.

Canada unequivocally condemns Iran’s airborne attacks against Israel – and the Iranian regime’s disregard for peace and stability in the region. My statement: https://t.co/Di77xELVjR

Read my statement on the Iranian regime’s reckless attack against Israel. pic.twitter.com/xeuR3cd3kG

I strongly condemn the serious escalation represented by the large-scale attack launched on Israel by Iran.

I call for an immediate cessation of these hostilities.

Neither the region nor the world can afford another war. https://t.co/Kmbt3zWMw7

