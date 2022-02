(CNN) – En una declaración conjunta luego de una reunión virtual el jueves, los líderes del G7 dijeron que el presidente ruso Vladímir Putin ha “reintroducido la guerra en el continente europeo”.

“Se ha puesto en el lado equivocado de la historia”, aseguraron los líderes.

“Condenamos al presidente Putin por su constante negativa a participar en un proceso diplomático para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad europea, a pesar de nuestras reiteradas ofertas”, se lee en el comunicado.

Lee también: Boric condena invasión de Ucrania: “Rusia ha optado por la guerra”

Además, desde el G7 confirmaron que están “unidos con nuestros socios, incluida la OTAN, la UE y sus estados miembros, así como con Ucrania, y seguimos decididos a hacer lo que sea necesario para preservar la integridad del orden internacional basado en reglas”.

La reunión del G7 concluyó después de poco más de una hora, según un funcionario de la Casa Blanca, de 9:17 am a 10:27 am ET.

De acuerdo a la Casa Blanca, en la reunión participaron el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el canciller Olaf Scholz de Alemania, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, el presidente Emmanuel Macron de Francia, el primer ministro Mario Draghi de Italia, el primer ministro Kishida Fumio de Japón, el primer ministro Boris Johnson de el Reino Unido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.