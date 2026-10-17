León XIV deja el hospital tras cinco días y retomará el ángelus desde el Vaticano

(EFE) — El papa León XIV recibió el alta hospitalaria tras permanecer cinco días internado en el Hospital Gemelli de Roma y regresará durante la tarde de este sábado al Vaticano, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Su salida se produce después de la evaluación realizada por el equipo médico durante esta jornada.

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, señaló el comunicado médico difundido por el Vaticano. Tras su retorno, está previsto que el pontífice retome este domingo una de sus actividades públicas y “mañana rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales”.

La hospitalización comenzó luego de que el propio León XIV comunicara públicamente el domingo 11 de octubre que debía someterse a una intervención para retirar un nódulo de uno de sus pulmones. La operación se realizó durante la tarde del día 13, se extendió por 90 minutos y permitió extirpar un adenocarcinoma, además del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Para realizar la intervención se utilizó una técnica de cirugía videoasistida, descrita como “radical” para retirar el tejido canceroso. Durante los cinco días posteriores, la evolución del pontífice fue favorable y pudo recuperar parte de sus actividades laborales mientras permanecía internado.

En ese periodo, León XIV también celebró misas en el espacio acondicionado para el papa en la décima planta del hospital. El viernes, el Vaticano publicó las primeras fotografías posteriores a la cirugía, en las que aparece oficiando una misa en el Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Durante su recuperación también mantuvo una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien pidió una tregua con Ucrania y ofreció diálogo. En la llamada, León XIV manifestó su preocupación por la crisis humanitaria en Oleshki, en la región de Jersón, y solicitó que pudiera llegar ayuda alimentaria y sanitaria a esa zona.