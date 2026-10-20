La dura advertencia de Lula ante el balotaje: Dice que Brasil decidirá entre “besar” su bandera o “ponerse a cuatro patas” con Estados Unidos

(EFE) — El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que, en la segunda vuelta, en la que se enfrentará al ultraderechista Flávio Bolsonaro, está en juego “besar la bandera brasileña” o “ponerse a cuatro patas” ante Estados Unidos.

“Lo que está en juego el día 25 no es una simple elección”, dijo Lula ante una multitud durante una caminata de campaña entre Juazeiro y Petrolina, dos ciudades limítrofes de los estados de Bahía y Pernambuco, en el noreste del país, en donde venció por amplia diferencia en la primera vuelta de los comicios.

“Lo que está en juego es que definamos qué tipo de Brasil queremos: si queremos un Brasil que va a besar la bandera brasileña o un Brasil que va a ponerse a cuatro patas ante la bandera estadounidense“, afirmó el líder progresista.

A lo largo de la campaña electoral, Lula ha levantado la bandera de la soberanía, criticando en varias oportunidades el vínculo de la familia Bolsonaro con el Gobierno de Donald Trump, desde que este impuso tarifas al país para torpedear el juicio por golpismo que acabó con la condena a prisión del expresidente Jair Bolsonaro.

Asimismo, Lula condicionó el debate presidencial programado para este viernes, el último antes de los comicios del domingo, a que Bolsonaro “abra el secreto” de sus teléfonos y cuentas bancarias, así como el de otros miembros de su familia.

“Si presenta el documento autorizando quebrar el secreto (bancario y telefónico), va a haber debate. Si no, no puede ir al debate, porque el Presidente de la República no puede debatir con un ladrón“, manifestó.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) entregó este martes una autorización a la Justicia Electoral y a la Corte Suprema para levantar su propio secreto bancario y telefónico, extensible a los miembros de su núcleo familiar, si Bolsonaro hace lo propio.

Este pedido surgió durante el primer debate electoral entre ambos candidatos, celebrado el pasado domingo, que estuvo marcado por una serie de acusaciones cruzadas de corrupción.

En el mismo acto de campaña, Lula llamó a los abstencionistas y a los adultos mayores de 70 años, cuyo voto es optativo en Brasil, a que acudan a las urnas en la segunda vuelta.

El pasado 4 de octubre, cuando se celebraron las elecciones presidenciales y legislativas en el país, más de 33 millones de votantes no acudieron a las urnas, lo que representa el 21 % del electorado apto para sufragar.