La cápsula Starliner de Boeing regresa a la Tierra tras casi tres meses en el espacio

La nave aterrizó exitosamente en Nuevo México, pero dejó a los astronautas que transportó en la Estación Espacial Internacional por otros cinco o seis meses.

(CNN) – La cápsula Starliner de Boeing volvió a la Tierra el viernes por la noche, completando una misión de casi tres meses en la Estación Espacial Internacional (EEI). La cápsula, que regresó vacía, aterrizó en el desierto de Nuevo México, mientras los dos astronautas que la llevaron a la EEI permanecen en el espacio por un periodo extendido.

La Starliner se desacopló de la estación espacial poco después de las 6 p.m. ET, según informó la NASA. Durante las seis horas siguientes, la nave realizó su descenso a la Tierra, culminando con un aterrizaje a las 12:01 a.m. ET del sábado en White Sands Space Harbor, un sitio históricamente utilizado para entrenar a pilotos de transbordadores espaciales.

La cápsula, apodada “Calypso” por la astronauta de la NASA Suni Williams, fue lanzada en junio con Williams y su colega Butch Wilmore a bordo. Sin embargo, en su vuelo de regreso, la nave completó el viaje sin tripulantes, mientras los astronautas continúan su estancia en la EEI, la cual se ha extendido por otros cinco o seis meses.

El regreso de la Starliner fue cuidadosamente monitoreado, ya que su reentrada a la atmósfera terrestre es uno de los momentos más críticos y peligrosos de cualquier misión espacial. La cápsula tuvo que soportar temperaturas de más de 1,649 grados Celsius debido a la fricción generada al atravesar la atmósfera a velocidades de más de 27,400 kilómetros por hora. Para garantizar un aterrizaje suave, Boeing rediseñó los paracaídas y bolsas de aire de la cápsula, lo que permitió que la nave aterrizara en tierra firme, en lugar de amerizar en el océano, como es común en otras cápsulas espaciales.

Este logro marca un paso importante para Boeing en su programa de vuelos comerciales. “Quiero reconocer el trabajo de los equipos de Starliner para asegurar un desacoplamiento, desorbitación, reentrada y aterrizaje exitosos y seguros”, dijo Mark Nappi, vicepresidente de Boeing.

Este aterrizaje es un avance significativo en la carrera de vuelos espaciales comerciales, acercando a Boeing a su objetivo de proporcionar una opción confiable para futuras misiones tripuladas.