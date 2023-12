El líder norcoreano, Kim Jong-un, derramó lágrimas durante una conferencia de madres llevada a cabo esta semana en Corea del Norte.

Jong-un elogió la labor de las madres norcoreanas, a quienes consideró responsables de alimentar “no solo a sus propias familias, sino también al futuro de la patria“.

Estas imágenes llamaron la atención a nivel mundial, aunque no es la primera vez que se observa al líder llorando.

En octubre de 2020, Kim se emocionó al disculparse por no haber guiado al país a través de tiempos difíciles exacerbados por el brote de COVID-19.

Dentro de la conferencia, el líder coreano expresó su preocupación por la disminución de la tasa de natalidad y exhortó a las mujeres a participar en las “tareas sociales” que afronta el país asiático.

Asimismo, enfatizó su confianza en que las mujeres se involucren en diversas iniciativas, desde “criar hijos para continuar con la revolución” hasta “erradicar prácticas no socialistas“.

Esto representa una mezcla de cuestiones morales y políticas, donde también hizo un llamado a “detener la caída de la tasa de natalidad“, aunque no se presentaron medidas concretas para abordar esta situación.

NEW: North Korean dictator Kim Jong-un cries as he tells women to have more babies pic.twitter.com/F07pENE3cC

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 5, 2023