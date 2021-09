(CNN) — Corea del Norte realizó un desfile militar a mitad de la noche en Pyongyang este jueves para conmemorar el 73 aniversario de su fundación, informaron los medios estatales del país.

El líder norcoreano Kim Jong Un apareció en una plataforma en la plaza Kim Il Sung y saludó a la multitud, pero no hubo mención de él dando un discurso, según Rodong Sinmun.

Los expertos en Corea del Norte señalaron que las imágenes de Kim parecían mostrar que el líder norcoreano había perdido peso, lo que agregó apoyo a un informe de los medios estatales de junio de que había adelgazado.

“Es sorprendente lo saludable que se ve Kim Jong Un en estas fotos de ayer“, tuiteó Martyn Williams, un miembro que trabaja en el Proyecto 38 North en el Stimson Center. “Sin embargo, lo está haciendo, y hay teorías, se ve mucho mejor que hace unos meses”.

It's striking how much healthier Kim Jong Un is looking in these photos from yesterday. However he is doing it — and there are theories — he looks a lot better than he did a few months ago. pic.twitter.com/DKqCOFSBF8

— Martyn Williams (@martyn_williams) September 9, 2021