Kate Middleton reaparece tras anuncio de cáncer: “Estoy progresando mucho”

La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció luego de meses sin presencia en redes sociales, ahora actualizando el estado de su recuperación del cáncer que se le diagnosticó: “buen progreso” fue lo que anticipó.

Middleton hará su primera aparición pública durante la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos, este sábado.

Kate dijo en un nuevo comunicado este viernes que ha experimentado “días buenos y malos” mientras se somete a quimioterapia, y que prevé que su tratamiento continúe “durante unos meses más”.

“Me han impresionado todos los amables mensajes de apoyo y aliento de los últimos meses. Realmente ha marcado una gran diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles.

Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder a que tu cuerpo descanse.

Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien. Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días en que me siento bastante bien, es un placer involucrarme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de comenzar a trabajar un poco desde casa.

Tengo muchas ganas de asistir al Desfile del Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro.

Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente ante la incertidumbre. Tomar cada día tal como viene, escuchar mi cuerpo y permitirme tomarme este tiempo tan necesario para sanar.

Muchas gracias por su continua comprensión y a todos los que tan valientemente han compartido sus historias conmigo”, cierra el escrito.

