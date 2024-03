(CNN Chile/CNN) – “No pierdan la fe ni la esperanza”. Este fue el mensaje que la princesa de Gales, Kate Middleton, le envío a las personas que tienen cáncer después de revelar su diagnóstico.

¿Qué pasó?

La figura de corona británica reveló este viernes que fue diagnosticada con un tipo de cáncer y que se encuentra en las “primeras fases” del tratamiento.

El anuncio, que la princesa describió como un “gran shock”, lo hizo por medio de un video que publicó en la cuenta de X que tiene con el príncipe William.

La noticia se produjo dos meses después de que se apartara de la vida pública, tras lo que, según informó entonces el Palacio de Kensington, fue una intervención quirúrgica por una afección abdominal no cancerosa.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y, en ese momento, se pensó que mi condición no era cancerosa. La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento”, indicó.

Kate continuó diciendo que “William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia”.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder empezar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma adecuada para ellos, y tranquilizarles diciéndoles que voy a estar bien”.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Llamado a “no perder la esperanza”

Al término de sus declaraciones, Kate Middleton dijo que tenía presente a “todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer”.

Luego, envío un directo mensaje: “Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.