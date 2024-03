“Feliz y saludable”, así describieron los espectadores el avistamiento de la princesa de Gales, Kate Middleton, quien reapareció junto al príncipe William comprando en un negocio cercano a Windsor.

De acuerdo al medio The Sun, algunas personas habían asegurado que vieron a los príncipes paseando el fin de semana pasado, pero no existía evidencia al respecto.

Sin embargo, durante esta tarde TMZ, publicó un video que muestra la primera aparición de Kate luego de haberse sometido a una cirugía abdominal.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024