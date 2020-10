Cuando quedan tres semanas para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos, Kanye West publicó su primer video de campaña.

El rapero dio a conocer el registro, que dura dos minutos, a través de su cuenta de Twitter y está enfocado en la religión y la familia.

En su mensaje, el rapero apunta a las familias como la base de la sociedad y asegura que “construyendo familias más fuertes, construiremos un país más fuerte”.

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w

— ye (@kanyewest) October 12, 2020