(CNN en Español) – El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández programar un debate presidencial a más tardar en 48 horas luego de emitido el fallo.

Amparándose en el “derecho fundamental de participar en la conformación del poder político”, el Tribunal Superior le dio la razón a los demandantes, que pedían a la justicia que se requiera “a los candidatos a comparecer, organizar y planificar el o los debates, en un canal nacional televisivo o radial”.

Según el Tribunal, el debate debe ser organizado a más tardar el 16 de junio, a tan solo tres días de la segunda vuelta presidencial, que será el domingo 19 de junio.

En el fallo, el organismo citó una resolución del Consejo Nacional Electoral en el que establece que la red de medios públicos tiene a su disposición espacio para los debates entre el 3 y 16 de junio, con una duración de hasta 60 minutos, y que los candidatos deberán solicitar a RTVC este espacio para los debates.

Los demandantes dicen que ambos candidatos se negaron a asistir a debates presidenciales. El primero, Gustavo Petro, se ausentó de algunos debates antes de la primera vuelta el 29 de mayo. Sin embargo, luego retomó su participación en los últimos debates televisados antes de las elecciones.

Entre tanto, Hernández dijo el 2 de junio que no participaría en debates por considerarlos “dinámicas polarizantes y de odio”. Y ha aparecido únicamente algunas entrevistas con medios de comunicación.

El tribunal sostuvo que si bien los planes de gobierno han estado a disposición de los ciudadanos en las páginas web de los candidatos, “dicho mecanismo de comunicación por sí solo no se considera idóneo ni suficiente, porque no permite acudir a un gran número de electores que no tienen la posibilidad de acceder a internet, o no pueden ni entienden los postulados que se presentan por escrito”.

Los candidatos, deben solicitar y programar el debate “atendiendo los principios de igualdad e imparcialidad que rigen la actividad electoral“, usando la estructura del sistema nacional de medios de comunicación.