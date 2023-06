(CNN) – El príncipe Harry llegó este martes al Tribunal Superior de Londres para prestar declaración en su demanda contra Mirror Group Newspapers, a cuyas cabeceras acusa de pirateo telefónico y otras actividades ilícitas.

Harry llegó al edificio Rolls, en el centro de Londres, hacia las 9:36 a.m. hora local, en un Range Rover negro, vestido con un traje negro.

Entró en el edificio sin responder a las preguntas de los periodistas antes de pasar los controles de seguridad en el interior, según la agencia de noticias PA Media.

El duque de Sussex fue interrogado sobre su declaración como testigo en la que identificó 50 artículos sensacionalistas que dice que “le causaron angustia”, 33 de los cuales son el tema del caso. Se le preguntó en detalle si leyó los artículos en ese momento y cuáles fueron las consecuencias en ese momento.

Harry testificó este martes que todos los artículos que supuestamente usaban métodos ilegales de recopilación de información le causaron una gran angustia, aunque no recuerda si recuerda haberlos leído en el momento de la publicación.

El príncipe Harry dijo que no se trataba de un artículo específico, sino que “todos estos artículos jugaron un papel importante, un papel destructivo, en mi crecimiento“, dijo Harry. El duque, hablando con una voz más suave y exhibiendo poca energía en la sala del tribunal, dijo que los periódicos en cuestión estaban “siempre expuestos en todos los palacios, desafortunadamente”, mientras él crecía. Las personas de su círculo y sus compañeros de clase también habían leído los artículos mientras estaba en la escuela y, según testificó, eran “increíblemente invasivos”.

Prince Harry arrives at the High Court to give evidence in his hacking case against Mirror Group Newspapers.

The first time in 130 years a senior Royal has appeared in a court witness box.

And promises to be box office… I’m off to get my seat in court! #PrinceHarry #Hacking pic.twitter.com/2Pdsw5vr0G

— Rebecca Barry (@BeccaBarry) June 6, 2023