Uno de los principales asesores del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, reconoció haber pagado a distintas personas para ejecutar un plan de ataque en Venezuela y así capturar a distintos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Se trata de Juan José Rendón, quien aseguró que pagó US $50 mil a Silvercorp, una contratista militar de Estados Unidos indicada como responsable en la fallida intervención en suelo venezolano.

Precisamente para esta contratista sería que trabajaban los dos ciudadanos estadounidenses capturados por las autoridades venezolanas, y por lo cual Maduro acusó al gobierno de Estados Unidos de un intento de invasión marítima.

Sin embargo, el presidente Donald Trump descartó que tal situación tuviera relación con su administración.

En total, sostuvo el régimen de Maduro, ocho personas murieron tras la acción de las fuerzas militares y más de 20 resultaron detenidas.

Declaraciones de los mismos ciudadanos estadounidenses detenidos, los que serán juzgados según el régimen de Maduro, señalan que su misión era capturar al presidente de Venezuela.

“¿Cuánto vale la libertad de Venezuela?“, dijo J.J. Rendón al ser consultado por CNN en Español sobre el pago que realizó. “Lo he hecho millones de veces. O sea, todos los ataques, mis abogados, me los pago yo, mi asilo”, agregó.

“No es que inventé ayer la lucha contra el régimen. Antes del presidente Guaidó yo he estado 20 años en esto y me lo he financiado siempre yo”, dijo Rendón.

Por su parte, Guaidó aseguró que “la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con esa operación, tampoco el gobierno encargado“, en un video publicado por el Centro de Comunicación Nacional.

“La única opción para evitar la catástrofe es la constitución del gobierno de emergencia nacional”, añadió finalmente Guaidó.