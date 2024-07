Joe Biden tras dar positivo por COVID-19: “Me siento bien. Seguiré trabajando para cumplir con mis responsabilidades”

(CNN/CNNChile) – El presidente de Estados Undios, Joe Biden, dio positivo por COVID-19 este miércoles, lo que interrumpió un evento clave de campaña diseñado para fortalecer el apoyo de los votantes latinos en un momento crucial de las elecciones presidenciales.

Biden, de 81 años, estaba experimentando síntomas leves y recibió su primera dosis del medicamento antiviral Paxlovid, según indicó su médico.

“Me siento bien”, dijo Biden, quien está completamente vacunado y ha recibido la vacuna de refuerzo, a los periodistas el miércoles en Las Vegas, haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba antes de abordar el Air Force One para dirigirse a su residencia en Delaware.

Horas más tarde, en su cuenta de X, escribió: “Esta tarde di positivo por COVID-19, pero me siento bien y agradezco a todos por los buenos deseos“.

Además, añadió que permanecerá en aislamiento hasta su completa recuperación.

“Durante este tiempo, seguiré trabajando para cumplir con mis responsabilidades para el pueblo estadounidense”, afirmó.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.

I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.

— President Biden (@POTUS) July 17, 2024