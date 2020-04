Diversas organizaciones han llamado a las autoridades de Nueva York, Estados Unidos, a liberar a algunos presos de las cárceles, con el objetivo de evitar los hacinamientos y prevenir un posible foco de contagio por el nuevo coronavirus.

Release Aging People in Prison es el nombre de la campaña a la que, también, se sumó el actor Joaquin Phoenix, quien sostuvo que “la propagación del coronavirus en las cárceles amenaza la salud y la seguridad de todos nosotros”.

“Cuando estás encarcelado no existe la distancia social y garantizar una buena higiene no es una opción“, dijo en el video que compartió en redes sociales la cuenta oficial de la campaña.

El ganador del Oscar 2020 por su protagónico en Joker (2019) instó a las autoridades a “hacer todo lo posible para evitar que las personas encarceladas y los que trabajan en las cárceles, enfermen y propaguen el virus“.

Es por eso que “le pido al gobernador Andrew Cuomo que tome medidas en Nueva York otorgando clemencia a los neoyorquinos en prisión. La vida de tantas personas depende de sus acciones”.

“Nadie merece morir en prisión de COVID-19“, indicó.

La secretaria del gobernador de Nueva York, Melissa DeRosa, dijo a TMZ que se inició un proceso para liberar a internos que les queden 90 días o menos para cumplir condena y para quienes tengan 55 años o más, siempre que su delito no sea “grave o de índole sexual”.

A message from Oscar award winning actor Joaquin Phoenix: “I’m calling on @NYGovCuomo to take action in New York by granting clemency to New Yorkers in prison. The lives of so many people depend on his action. No one deserves to die in prison from COVID-19.” #ClemencyNow pic.twitter.com/CEFEkwVTBV

— Release Aging People in Prison Campaign (@RAPPcampaign) April 14, 2020