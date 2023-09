(CNN) – Jimmy Fallon se disculpó con sus compañeros tras las acusaciones publicadas el jueves en un reportaje de la revista Rolling Stone sobre un ambiente de trabajo difícil en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, según pudo saber CNN.

Durante una llamada de Zoom con el personal del programa celebrada después de la publicación de la historia, Fallon dijo que no tenía intención de “crear ese tipo de ambiente en el show”, según un artículo de seguimiento de Rolling Stone que cita a empleados no identificados que estaban en la llamada.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Fallon. Un representante de la NBC remitió a CNN a la declaración de la cadena publicada en el reportaje original de Rolling Stone.

“Es vergonzoso y me siento muy mal“, dicen los empleados que sostuvo Fallon, según el artículo de Rolling Stone.

“Siento si los he avergonzado a ustedes y a sus familias y amigos“, agregó.

“Quiero que el programa sea divertido, que incluya a todo el mundo“, dijo además, según la cita del artículo. “Debería ser el mejor programa”.

En la historia original, 16 empleados actuales y exempleados describieron un ambiente de trabajo difícil en The Tonight Show que en algunos casos dicen que fue perjudicial para su salud mental. Las personas no fueron identificadas por sus nombres en la historia, citando el temor a repercusiones profesionales. CNN no ha verificado de forma independiente sus afirmaciones.

Fallon y el Tonight Show no hicieron comentarios sobre la primera noticia, pero la NBC incluyó una declaración en el reportaje.

“Estamos increíblemente orgullosos de The Tonight Show, y proporcionar un ambiente de trabajo respetuoso es una prioridad absoluta“, decía el comunicado de NBC. “Como en cualquier lugar de trabajo, hemos tenido empleados que han planteado problemas; estos han sido investigados y se han tomado las medidas oportunas. Como siempre es el caso, alentamos a los empleados que sienten que han experimentado u observado un comportamiento inconsistente con nuestras políticas a informar sus preocupaciones para que podamos abordarlas en consecuencia“.

En 2020, Fallon fue objeto de críticas por la reaparición de un clip de un sketch de Saturday Night Live en el que realizaba una imitación de Chris Rock en la que aparecía con la cara pintada de negro.

Fallon emitió una disculpa después de que el clip del sketch, que se emitió originalmente en SNL en 2000, resurgiera en las redes sociales y suscitara críticas.

En las últimas semanas, Fallon ha aparecido en el podcast Strike Force Five junto a sus compañeros John Oliver, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Seth Meyers, mientras sus programas se ven afectados por la huelga de guionistas en curso. Los ingresos generados por el podcast se destinarán al personal de los respectivos programas de los presentadores que están sin trabajo.