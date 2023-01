(CNN) – El actor Jeremy Renner fue “completamente aplastado” por un quitanieves, según un registro de llamadas al 911 publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe.

“(Renner) está gimiendo en voz alta en el fondo, sangrado grave“, anota el despachador del 911 en el registro de llamadas. “Está sangrando mucho de la cabeza y otras lesiones (desconocidas)- (la persona que llama) no está segura de dónde viene toda la sangre”.

Otra nota en el registro dice que Renner fue “completamente aplastado bajo un vehículo grande para la nieve” y que tiene “extrema (dificultad) para respirar”. Continúa leyendo que “el lado derecho de su pecho está colapsado, la parte superior del torso está aplastada”.

Unos 49 minutos después de que se hizo la llamada por primera vez, el registro indica que llevaron al actor en helicópteroal hospital.

“Tiene todo tipo de lesiones, pero actualmente está (respirando) y (consciente)“, se lee en el registro.

Jeremy Renner está siendo mimado un poco en el hospital. Este jueves el actor publicó un video que lo mostraba recibiendo un masaje en el cuero cabelludo mientras usaba una gorra de plástico y estaba acostado en una cama de hospital.

“Un día en la UCI “no muy bueno” se convirtió en un increíble día de spa con mi hermana y mi mamá. Muchas gracias”. señaló en sus redes sociales.

Renner ya había compartido una selfie desde su cama de hospital el martes para expresar su gratitud por el apoyo que recibió. “Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy demasiado afectado ahora para escribir. Pero les envío amor a todos”, escribió.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023