"Si criticaban a Moisés...": Milei vuelve a compararse con personajes bíblicos en nueva arremetida contra sus detractores

El presidente argentino describió a sus críticos como "miopes" y "seres ínfimos" en una entrevista reciente. Y en esa misma línea, comparó aquellos contratiempos con los que enfrentó Moisés tras liberar al pueblo hebreo de Egipto.

Tras concluir una reciente gira por Norteamérica, el presidente de Argentina, Javier Milei, defendió su frecuencia de viajes al exterior calificando a sus críticos de “miopes” y “seres ínfimos”.

En entrevista con el medio Radio Mitre, el mandatario trasandino comparó las críticas que recibe con las que enfrentó Moisés tras liberar al pueblo hebreo de Egipto, sugiriendo que las críticas son inevitables independientemente de los logros de una persona.

“Cuando Moisés se levantaba temprano, lo criticaban; porque seguro que se levantaba temprano porque estaba peleado con la mujer. Si se levantaba tarde, decían que estaba haraganeando, y si se levantaba en punto, decían que no tenía nada que hacer”, reflexionó.

“Lo que quiero decir es que, si a Moisés, que fue el máximo libertador de toda la historia de la humanidad, lo criticaban todo el tiempo frente a semejantes logros, a mí me pueden decir lo que se les dé la gana. Si lo criticaban a Moisés ¿cómo no me van a criticar a mí?“.

Y en esa misma línea, resaltó la importancia de sus recientes viajes, incluyendo una gira por Estados Unidos donde se reunió con importantes figuras del sector tecnológico, como Mark Zuckerberg y Elon Musk.

“Un presidente argentino no tenía reuniones de este calibre por lo menos desde el siglo XX en adelante”, sostuvo.

Además, expresó su frustración con “la visión diminuta de los liliputienses”, refiriéndose a quienes lo critican. “Me dan pena. No tienen altura de ninguna característica para poder entender la magnitud de lo que estoy haciendo. Critican porque son miopes, seres ínfimos, no entienden la lógica de lo que está pasando”.

El mandatario, en tanto, regresó a Buenos Aires después de una semana de viaje que también incluyó una parada en El Salvador, donde fue parte de la investidura de Nayib Bukele.