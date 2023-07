(CNN) – Cuatro personas, entre ellas dos empleados de un restaurante y dos transeúntes, resultaron heridas después de que se declarara un incendio tras una supuesta explosión este lunes en Tokio, Japón, informó la cadena pública japonesa NHK, citando a la Policía de Tokio.

Alrededor de las 3:15 p.m. hora local, un testigo informó que vio salir humo por la ventana de un edificio y escuchó “un sonido explosivo”, informó la cadena NHK.

Un video publicado en las redes sociales mostraba un incendio en la segunda planta de un edificio y escombros esparcidos por una intersección.

新橋のビルで爆発

通行人など複数の怪我人がいるとのこと

An explosion has occurred in a building in Shinbashi, Tokyo. According to reports, several people, including pedestrians, have sustained injuries.#新橋 #爆発 pic.twitter.com/Bl4dZdK399

— RisingSunReels (@RisingSunReels) July 3, 2023