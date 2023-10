(CNN) – Más de 60 estudiantes de primaria fueron hospitalizados en Jamaica este lunes luego de comer -sin saberlo- caramelos mezclados con cannabis.

La ministra de Educación y Juventud de Jamaica, Fayval Williams, le dijo a CNN que ninguno de los niños —que tienen entre 7 y 12 años— parece estar en estado crítico, citando a los médicos.

El caramelo les causó a los niños “vómitos y alucinaciones”, publicó el Ministerio este lunes en X, añadiendo que a algunos niños les pusieron suero intravenoso.

“Más de 60 alumnos de primaria tuvieron que ser trasladados al hospital. Padres, por favor, ¡tengan cuidado!“, escribió Williams. “Un niño dijo que solo comió UN caramelo. Así de potente es este producto“.

La ministra también dijo en X que visitó el hospital donde los niños estaban siendo tratados, y que “los médicos y enfermeras están haciendo todo lo posible para asegurar que los estudiantes se recuperen”.

Williams publicó una foto de los caramelos, que venían en un paquete con los colores del arco iris.

This was reported to MoEY as a pic of the package with the sweets that children from St. Ann’s Bay Primary ate which caused them to vomit and hallucinate. Over 60 primary school students had to be taken to hospital. Parents please beware!! pic.twitter.com/Kf2HhROzIA

