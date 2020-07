View this post on Instagram

Este martes, se confirmó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo al examen que detecta el COVID-19. Tras esto, aseguró estar tomando hidroxicloroquina como tratamiento para esta enfermedad.⠀ ⠀ Mediante sus redes sociales, el mandatario publicó un video consumiendo este medicamento y señaló que confía en su efectividad.⠀ ⠀ Este tratamiento ha sido polémico, ya que estudios señalan que no sería efectivo en el tratamiento del COVID-19. Siguiendo esta línea, la OMS decidió suspender hace unos días los ensayos con hidroxicloroquina debido a que no logró reducir la mortalidad.