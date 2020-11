Finalmente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió el silencio en cuanto a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, entregando su respaldo al actual mandatario estadounidense Donald Trump.

Y no sólo eso, pues incluso aseguró tener evidencia de que se cometió fraude en el proceso eleccionario: “Tengo mis fuentes y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes“.

De esta forma, no hubo un reconocimiento a Joe Biden como presidente electo, sino muy por el contrario, secundó las acusaciones de que estas elecciones están viciadas.

En el marco de las votaciones en la segunda vuelta de los comicios municipales en Brasil, Bolsonaro señaló que “el proceso todavía continúa”.

Asimismo, criticó a los medios de comunicación estadounidenses por “no estar informando de las irregularidades” que se habrían cometido.

Tampoco descartó que el proceso termine siendo definido en la Corte Suprema de Estados Unidos, sumando otro problema a Biden, entendiendo que Brasil es la principal potencia económica y política de Sudamérica.

Así como Bolsonaro, Vladímir Putin (Rusia), Kim Jong-un (Corea del Norte) y Andrés Manuel López Obrador (México) tampoco han querido emitir declaraciones respecto al triunfo de Joe Biden.