J Balvin preocupó a varios de sus fanáticos y fanáticas luego de que en redes sociales publicara un video en el que se ve que un mono lo muerde.

¿Qué pasó?

En el registro subido a Instagram, el intérprete de Mi gente acaricia a un grupo de primates, momento en que uno de ellos lo muerde. ¡Auch!, exclamó fuertemente.

“¿Qué me pongo para la mordida?, que no me pase la del hombre araña“, escribió en la publicación, que acompañó con muchos emojis de risas y monos.

Pese a que en el video se muestra sonriente y alegre, algunos de sus seguidores se preocuparon debido a los peligros de una mordida de ese tipo.

“¡Hombre, cuidado! Muchas enfermedades se pueden adquirir así y tú eres mi ídolo”, “Vacúnate contra el tétanos”, “Eso no se hace. Es muy imprudente, te puedes contagiar de muchas enfermedades“, fueron algunos de los comentarios que recibió.