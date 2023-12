(EFE) – El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, dijo anoche que el mandato del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, supone “un peligro para la paz mundial”, después de que este activara el artículo 99 de la Carta Fundacional para pedir un alto el fuego en Gaza al Consejo de Seguridad.

“El mandato de Guterres es un peligro para la paz mundial. Su petición de activar el artículo 99 y el llamamiento a un alto el fuego en Gaza constituye un apoyo a la organización terrorista Hamás y un respaldo al asesinato de ancianos, el secuestro de bebés y la violación de mujeres”, aseguró anoche Cohen por la cuenta social X.

“Cualquiera que apoye la paz mundial debe apoyar la liberación de Gaza de Hamás“, agregó.

