(EFE) – Las autoridades islandesas declararon la situación de emergencia tras una serie de terremotos cerca de Gindavík, en el suroeste de esta isla en el Atlántico Norte, y advirtieron de una posible erupción volcánica, por lo que ordenaron una evacuación preventiva de esta ciudad a 50 kilómetros de la capital, Reikiavik.

“En este momento, no es posible determinar con exactitud si el magma podría llegar a la superficie y dónde. Hay indicios de que una cantidad considerable de magma se está desplazando en un área que se extiende desde Sundhnjúkagígar, en el norte, hacia Grindavík”, informó anoche el servicio meteorológico de Islandia.

Precisó que “la cantidad de magma implicada es significativamente superior a la observada en las mayores intrusiones de magma asociadas a las erupciones del Fagradalsfjall”.

The rate of ground deformation is much higher than has been measured previously on the Reykjanes Peninsula. Around 800 earthquakes have been detected since midnight. The likelihood of a volcanic eruption occurring in the near future is deemed considerable. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/RRV7adJDsG

— Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) November 11, 2023