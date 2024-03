Un medio de comunicación afiliado al grupo terrorista ISIS emitió una amenaza durante la tarde de este sábado advirtiendo sobre un posible ataque durante el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund en el Allianz Arena.

El medio Sarh al-Khilafah, afiliado a ISIS, fue el responsable de publicar la imagen amenazante dirigida a las personas en los alrededores del estadio alemán.

Según información entregada por DW, el Ministerio del Interior alemán dijo que no existían evidencias concretas de una amenaza.

“Los hechos en cuestión son conocidos por las autoridades federales de seguridad. No tenemos actualmente ninguna indicación concreta de que se trate de una situación peligrosa“, comentaron.

Asimismo, un portavoz de la policía de Múnich informó que se tenía previsto desplegar alrededor de 100 efectivos de las fuerzas de emergencia en el lugar, pero ahora se reforzarán con más agentes debido a la amenaza potencial.

#BREAKING ⚡️ 🇩🇪— ISIS-affiliated Sarh al-Khilafah media published a new threat image as targeting the people around Allianz Arena in Munich at the end of the football match. pic.twitter.com/7ptvWt2s3G

