La reconocida escritora Isabel Allende vuelve a ver sus obras censuradas en Estados Unidos. Se trata de La Casa de los Espíritus y Más Allá del Invierno, libros que fueron retirados como material de las aulas en el Estado de Florida.

El diario local Orlando Sentinel publicó un listado detallado de los 673 libros retirados de las salas de clases en el condado de Orange en 2023.

La decisión se tomó ya que las obras enlistadas contienen referencias sexuales o contenido LGBTQI+ y de acuerdo al decreto firmado por el gobernador del Estado, el republicano Ron DeSantis, este contenido no es apropiado para menores de edad.

Según estadísticas de PEN América, durante el último semestre del año escolar de 2023 se prohibieron 1.477 libros en escuelas estadounidenses.

No obstante, la autora desdramatizó la situación, comentando en una rueda de prensa que la prohibición le parecía “estupenda, porque gracias a eso tantos muchachos quieren leerla, porque si no, no tendría esos lectores”.

“Basta que te prohíban algo para tener ganas de hacerlo“, añadió.

Florida, conocido como el “Estado soleado”, lidera las cifras de libros prohibidos, según PEN América, con un aumento del 33% en los vetos a publicaciones durante el año escolar 2022-2023.

Casi la mitad de los distritos escolares en ese estado tienen prohibiciones de libros, convirtiéndolo en un ejemplo de incremento de la censura en el ámbito educativo.

“Yo vivo en los Estados Unidos, donde casi todo es ofensivo. Hay que tener cuidado, ¿pero andar pisando huevos? Se pierde todo el sentido del humor. Además, me acuerdo de los tiempos en Venezuela, cuando se podía decir cualquier cosa, barbaridades, con total libertad. No es que esté yo promoviendo eso, no quiero ofender a nadie“, sostuvo la escritora, reflexionando sobre la situación del país.