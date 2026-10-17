Irán reporta incendio de un segundo superpetrolero tras impacto con una mina en el estrecho de Ormuz

(EFE) — La Guardia Revolucionaria de Irán informó este sábado de un segundo superpetrolero incendiado en el estrecho de Ormuz, luego de que, según su versión, la embarcación impactara contra una mina naval mientras intentaba cruzar por una ruta considerada “no autorizada” por Teherán.

El buque, cuya bandera no fue identificada, transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo. De acuerdo con el cuerpo militar iraní, la colisión provocó una fuerte explosión en la sala de máquinas, tras lo cual la nave quedó inmovilizada.

“Esta mañana, un segundo superpetrolero que navegaba de forma irregular se incendió violentamente tras chocar con una mina naval”, comunicó la Armada de la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.

Teherán sostuvo además que, antes del incidente, el petrolero había apagado sus sistemas de posicionamiento y radar. Según la versión de la Guardia Revolucionaria, el Ejército estadounidense “lo indujera, mediante engaños, a apagar todos sus sistemas de posicionamiento y radar” para utilizar una ruta que Irán considera irregular.

El episodio ocurrió horas después de que las autoridades iraníes comunicaran otro incendio de un superpetrolero cargado con crudo, que también habría impactado con una mina mientras atravesaba el mismo paso marítimo con sus sistemas de navegación desactivados.

Con estos hechos, las autoridades de Irán han informado de al menos seis colisiones de embarcaciones con minas navales en el estrecho de Ormuz y sus alrededores durante la última semana. La Guardia Revolucionaria reiteró que el paso “está cerrado” y advirtió que el destino de los barcos que incumplan sus reglas de navegación “será arder en el fuego”.

La situación se desarrolla mientras Estados Unidos intenta restablecer el tránsito marítimo por una ruta próxima a Omán, considerada irregular por Teherán. Irán bloqueó el estrecho después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz se transportaba cerca del 20% del crudo mundial. Washington, por su parte, mantiene un cerco naval contra puertos y embarcaciones iraníes y ha reforzado las sanciones contra la República Islámica mediante la operación denominada ‘Paria Económico’.