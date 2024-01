(CNN) – Un manifestante iraní con un problema de salud mental fue ejecutado por la muerte de un funcionario local durante las manifestaciones masivas que sacudieron al país en 2022, informó este martes la agencia de noticias del poder judicial iraní.

“La sentencia de muerte de Mohammad Ghobadlou por el delito de asesinato intencional de Farid Karampour Hassanvand fue ejecutada esta mañana después de 487 días de revisión judicial del caso”, dijo la agencia de noticias Mizan.

Las autoridades iraníes alegan que Ghobadlou atropelló al funcionario durante una protesta en Robat Karim, provincia de Teherán, en septiembre de 2022, según el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional.

Fue sentenciado a muerte por el juez Abolqasem Salavati, quien ha sido sancionado por Estados Unidos por las sentencias notoriamente duras que impuso a activistas, periodistas y presos políticos, informó anteriormente CNN.

Ghobadlou recibió dos sentencias de muerte: una por “corrupción en la Tierra”, dictada por un Tribunal Revolucionario y confirmada por el Tribunal Supremo, y otra por asesinato, dictada por un tribunal penal de la provincia de Teherán, según Amnistía.

Mizan informó que la sentencia de muerte por “corrupción en la Tierra” fue suspendida a principios de este mes hasta que se investigara el cargo de asesinato intencional.

Amnistía criticó las sentencias de muerte por seguir lo que describió como “juicios farsa manifiestamente injustos, empañados por ‘confesiones’ contaminadas por tortura y por no ordenar evaluaciones rigurosas de salud mental a pesar de la discapacidad mental (de Ghobadlou)”.

Ghobadlou había estado bajo supervisión en un hospital psiquiátrico por trastorno bipolar desde los 15 años, dijo Amnistía. Según el grupo de derechos humanos, el derecho y las normas internacionales prohíben el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo iraní de derechos humanos Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, calificó la ejecución de Ghobadlou como una “ejecución extrajudicial”.

En X, escribió que “el líder de la República Islámica, Ali Jamenei, y su poder judicial deben rendir cuentas por este crimen. ¡Esta ejecución debe recibir fuertes condenas internacionales!“.

BREAKING: Islamic Republic has hanged the protester #Mohammad_Ghobadlou this morning. He was suffering from bipolar disorder and his death sentence had been overturned by the Supreme Court. Ghobadlou’s execution is an extrajudicial killing and the Islamic Republic’s leader Ali… pic.twitter.com/CMRtztKNlw

— Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) January 23, 2024