(CNN) — Irán ha presentado una base subterránea para “misiles estratégicos” en su costa del Golfo, según los medios estatales.

El video transmitido por los medios estatales el viernes mostró al jefe de la Guardia Revolucionaria de élite de Irán, el mayor general Hossein Salami, recorriendo lo que parece ser un largo túnel subterráneo bordeado de misiles y lanzadores de misiles.

El arsenal de misiles balísticos de Irán es uno de los focos de tensión en las disputas de larga data de Teherán con sus vecinos árabes y Estados Unidos. Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico han pedido que se reduzcan las armas balísticas de Irán, pero los líderes de Irán han dicho en repetidas ocasiones que el arsenal no está sujeto a negociación.

Cuando Teherán tomó represalias por el asesinato selectivo por parte de Estados Unidos del alto general Qassem Soleimani en enero de 2020, disparó más de una docena de misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en Irak.

“Lo que ves hoy es una de las varias instalaciones de misiles estratégicos navales del IRGC“, dijo Salami según la agencia de noticias MEHR.

La base incluye plataformas de lanzamiento para misiles de largo alcance que tienen un alcance de precisión de cientos de kilómetros, dijeron MEHR e IRNA citando a Salam.

La inauguración de la base se produce en un momento de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos.

El lunes, Teherán anunció que había reanudado el enriquecimiento de uranio al 20% de pureza, mucho más allá de los límites establecidos en el acuerdo nuclear de 2015, del que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se alejó en 2018.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a restablecer el acuerdo después de que asuma el cargo el 20 de enero. Su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, le dijo a CNN el domingo que la administración entrante también buscaría una “negociación de seguimiento” sobre las capacidades balísticas de misiles de Irán.

“Nuestra opinión es que los misiles balísticos, y el programa de misiles balísticos de Irán, deben estar sobre la mesa como parte de esa negociación de seguimiento”, dijo Sullivan, y agregó que la administración Biden buscaría traer a la mesa a algunos de los socios regionales de Irán.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el viernes que su país no tenía prisa por volver a unirse al acuerdo nuclear y argumentó que las sanciones contra Teherán deben levantarse independientemente de si Estados Unidos se reincorpora al pacto.

También dijo que no confiaba en las vacunas contra el coronavirus producidas por los países occidentales y pidió a los funcionarios que les prohibieran ingresar al país. “No debemos importar la vacuna (COVID-19) de Estados Unidos, Reino Unido o incluso Francia. No confío en ellos“, dijo Khamenei en un discurso a la nación televisado en los medios estatales.

Los anuncios sobre la base de misiles y el enriquecimiento de uranio no fueron las únicas provocaciones iraníes esta semana: Teherán también se apoderó de un petrolero químico de bandera surcoreana en el Golfo Pérsico el lunes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó tanto la incautación del barco como la reanudación del enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Estados Unidos ha volado bombarderos B-52 sobre la región, y el domingo Trump ordenó al portaaviones USS Nimitz, que debía rotar a casa, que permaneciera allí.

