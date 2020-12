Durante la madrugada de este miércoles, cerca de las 04:10 horas, el Senado de Argentina aprobó el proyecto que despenaliza y legaliza el aborto hasta la semana 14 de embarazo, por lo que quedó lista para ser ley. Ahora, la iniciativa deberá ser promulgada por el presidente Alberto Fernández.

En la votación, que terminó siendo menos estrecha de lo esperado, 38 senadores votaron a favor, 29 en contra, 1 se abstuvo y 4 no asistieron. Miles de mujeres siguieron atentamente el debate parlamentario en las calles argentinas.

Es en ese contexto que las y los legisladores realizaron sus exposiciones de sus razones para votar a favor. Acá, seis de los más comentados y emotivos.

Nancy González (Frente de Todos): “¿Quién carga sobre sus hombros la muerte de esas mujeres después de haber tenido la oportunidad de haberles dados un aborto legal, seguro y gratuito? En 2018 era tarde, hoy es más tarde porque la vida de esas mujeres no las recuperamos más. A los diez días de que rechazamos el proyecto, murieron dos mujeres y quedaron huérfanos seis niños por dos abortos clandestinos”.

“Señores senadores, ¿con qué cara pueden obligar a parir a una mujer cuando esa mujer no lo desea?”, sostuvo González, quien añadió que “voto por mi hija, por mi nieta, para que no volvamos nunca más al perejil, a las perchas, a los garajes clandestinos, para que no volvamos nunca más a que haya mujeres muertas por aborto clandestino”.

Lucila Crexell (Juntos por el Cambio): “El aborto clandestino es una causa silenciosa que mata y lastima y escribe historias muy tristes de nuestro país que muchos se niegan a ver”.

Matías Rodríguez (Frente de Todos): “Escuché a senadores varones que hablaron como si tuvieran útero. Tenemos que acompañar a las mujeres en este tema. No pueden votar en contra de las mujeres. Obligación de escucharlas. Esta ley les dará derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Está en cada uno saber de qué lado de la historia querrá ser recordado”.

Gladys González (Frente Pro): “En el debate 2018 estaba embarazada de cuatro semanas de mi cuarto hijo. Antes, durante y después del debate, no sólo yo, sino todos los legisladores recibimos insultos y amenazas. El 10 de agosto de 2018, dos días después de aquella votación, perdí mi embarazo. Y por un instante creí que Dios me había castigado por haber votado a favor del aborto legal”.

Sin embargo, dijo que esa creencia le duró “sólo un segundo”: “¿No será hora que nos preguntemos en la Iglesia por qué tardamos tanto en entender la importancia de la educación sexual?”.

Sergio Leavy (Frente de Todos): “Si mi voto ayuda a salvar que una mujer no pierda la vida, voto a favor de esta ley”.

Ana Almirón (Frente de Todos): “Una niña fue madre en la ciudad de Mercedes a los 11 años. Fue violada y hasta le hicieron un baby shower. Un 18 por ciento de los nacidos son de niñas menores de 16 años. Cursar un embarazo no deseado es una tortura”.