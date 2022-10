(CNN) – 84 personas migrantes indocumentadas fueron rescatados de un camión semirremolque en el sur de Texas (Estados Unidos), según un tuit del Sheriff del Condado de Hidalgo, Eddie Guerra.

Un ciudadano anónimo llamó para reportar un semirremolque en una residencia en Weslaco, Texas, según Guerra. Weslaco se encuentra a unos 12 kilómetros al norte de la frontera con México.

Lee también: Confirman muerte de turista chilena en accidente de Punta Cana

Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Hidalgo acudieron al lugar de los hechos junto con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE.UU., dijo Guerra. La investigación está en curso.

CNN está en contacto con la oficina del sheriff y la CBP para obtener más información sobre los migrantes y sus condiciones.

Happening Now:A concerned citizen called to report a tractor trailer arrive at a residence located in the area of Mile 12 1/2 N & Mile 6W and seeing people unloading from the trailer. Deputies working OPSG & USBP agents responded and rescued 84 UDI’s. Investigation ongoing pic.twitter.com/If9Y8CTwkQ

— Sheriff Eddie Guerra (@SheriffGuerra) October 6, 2022