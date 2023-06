(CNN) – Tres personas aparecieron muertas este martes en la ciudad de Nottingham, Inglaterra, y un hombre de 31 años fue arrestado bajo sospecha de asesinato en lo que la Policía calificó como un incidente grave.

La Policía fue alertada durante la madrugada de un incidente en Ilkeston Road, cerca del centro de la ciudad, donde se encontraron dos personas muertas.

En paralelo, un hombre fue encontrado muerto en Magdala Road.

Un hombre de 31 años fue sido detenido como sospechoso de asesinato, informó la Policía de Nottinghamshire.

También se registró otro incidente unas cuadras más abajo, en Milton Street, donde una camioneta trató de atropellar a tres personas. Posteriormente fueron hospitalizados.

La Policía dijo que cree que los tres incidentes están relacionados.

Una testigo, Lynn Haggitt, le dijo a la BBC que vio una camioneta blanca ir “directamente hacia estas dos personas”, durante su viaje de trabajo este martes temprano, hora local.

“La mujer se subió al andén. El hombre se elevó en el aire. Fue una explosión”, dijo Haggitt. “Ojalá nunca lo hubiera visto, realmente me conmocionó”.

“Este es un incidente horrible y trágico que se ha cobrado la vida de tres personas”, dijo la jefa de Policía Kate Meynell.

El primer ministro británico Rishi Sunak ofreció sus condolencias a las víctimas.

“Mis pensamientos están con los heridos, la familia y los seres queridos de quienes han perdido la vida”, tuiteó.

El legislador del Reino Unido, Robert Jenrick, dijo que los lugareños estaban en “una sensación de conmoción” después de los eventos.

“Estoy profundamente agradecido con la policía de Nottingham y con todos los que respondieron al terrible ataque de hoy. Todos nosotros en Nottinghamshire compartimos una sensación de conmoción. Mis pensamientos y oraciones están con los heridos y con la familia y amigos de los asesinados”, tuiteó.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning.

I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work.

My thoughts are with those injured, and the…

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 13, 2023