Alunizando en una región cercana al Polo Sur de la Luna, la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) se ha convertido en el cuarto país en el mundo en poder llevar con éxito una nave espacial -Vikram- a la superficie lunar: algo solo realizado por Estados Unidos, China y la antigua Unión Soviética.

Chandrayaan-3 Mission:

'India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.

Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 23, 2023