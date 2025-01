Incendios en Los Ángeles: Los eventos y producciones de Hollywood que han sido suspendidos

Con más de 4 mil hectáreas consumidas y la evacuación de más de 150 mil personas de distintos sectores de Los Ángeles, los incendios forestales han tenido efectos secundarios también en una de las principales industrias del condado.

(CNN) – Los devastadores incendios forestales que siguen asolando el enclave lleno de celebridades de Pacific Palisades y otras áreas han obligado a detener la producción en Los Ángeles, así como a cancelar una serie de eventos clave de la temporada de premios que se iban a llevar a cabo esta semana.

Los premios Critics Choice, que originalmente se iban a celebrar este domingo en Santa Mónica, se han pospuesto al 26 de enero.

“Esta tragedia que se está desarrollando ya ha tenido un profundo impacto en nuestra comunidad. Todos nuestros pensamientos y oraciones están con quienes luchan contra los devastadores incendios y con todos los que se han visto afectados”, dijo el director ejecutivo de los premios Critics Choice, Joey Berlin, en un comunicado.

Los premios Critics Choice iban a ser la segunda gran entrega de premios televisada de Hollywood para la temporada 2025, después de los Globos de Oro del fin de semana pasado.

La entrega de premios iba a celebrarse en The Barker Hanger, un lugar en Santa Mónica, no lejos de Pacific Palisades, donde el fuego ha destruido al menos 1.000 estructuras y quemado más de 5.000 acres. Las órdenes de evacuación también han llegado a los residentes de Santa Mónica, donde se iba a celebrar la entrega de premios.

En medio de los incendios forestales que continúan en el sur de California, también se han cancelado varios eventos deslumbrantes de Hollywood y estrenos de alfombra roja.

Las nominaciones en persona para la 31.ª edición anual de los premios del Sindicato de Actores de Cine se cancelaron el miércoles por la mañana y se anunciaron mediante un comunicado de prensa.

El almuerzo anual de los premios AFI, que se iba a celebrar el 10 de enero, se reprogramará. Y la fiesta anual del té BAFTA, una parada clave en la carrera por los Oscar programada para el 11 de enero en el Hotel Four Seasons de Beverly Hills, ha sido cancelada, anunció la organización.

Muchas producciones de Hollywood también se han visto obligadas a detener el rodaje, en medio de los fuertes vientos, el humo y los peligrosos incendios.

Según The Hollywood Reporter, más de una docena de programas que se filman en Los Ángeles han detenido su producción, incluidos Grey’s Anatomy, Hacks, Suits L.A., NCIS y The Price Is Right. Los programas nocturnos, como Jimmy Kimmel Live! de ABC y After Midnight de CBS, también dejarán de producirse el miércoles, según Variety, que informa que la situación será monitoreada para los programas del jueves.