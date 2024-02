Líderes de distintas partes del mundo han expresado sus condolencias y solidaridad con Chile tras los incendios forestales que azotaron la Región de Valparaíso.

El Servicio Médico Legal (SML) reportó que este martes que 131 personas han fallecido debido a los siniestros, mientras que desde el Gobierno han indicado que más de 15 mil viviendas resultaron destruidas. Las comunas más afectadas con Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

El presidente Gabriel Boric calificó la emergencia como la peor catástrofe desde el terremoto de 2010 y decretó estado de excepción constitucional en la región.

Vladimir Putin (Rusia) y Joe Biden (Estados Unidos) son parte de los mandatarios internacionales que han manifestado sus condolencias por lo ocurrido, algo que también destacó el jefe de Estado durante el anuncio de ayudas a los damnificados que realizó esta jornada en el Hotel O’Higgins.

“Desde el compañero Luis Arce en Bolivia, de Justin Trudeau en Canadá, Lula (Da Silva) en Brasil, del gobierno de Argentina. También hemos recibido apoyo desde la Unión Europea, desde países lejanos incluso, como Latvia o Rumania”, indicó.

En ese sentido, el presidente recalcó que la solidaridad internacional “está activa, porque en estos momentos nos necesitamos todos”. “Además, recibido donaciones monetarias: el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), institución a la que ingresamos durante nuestro gobierno, realizó un aporte de US$ 250.000; el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos realizó una donación de US$ 200.000; Google anunció que va a realizar una donación de US$ 250.000 a través del Center for Disaster Philanthropy”, indicó.

Por su parte, Unicef está facilitando profesionales para la atención de niños, niñas y adolescentes afectados y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur) está entregando aporte financiero para la emergencia.

Incluso, esta jornada llegó la primera de estas acciones: un avión de México con ayuda humanitaria para los damnificados, el cual fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, en el aeropuerto de Pudahuel.

Reacciones de mandatarios y líderes mundiales

Durante la última semana han sido distintos mandatarios y líderes que han expresado sus condolencias y solidaridad con lo ocurrido en Chile. Por ejemplo, el papa Francisco pidió en sus horarios del domingo por los muertos y heridos en la región, en tanto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó su “más profundo pesar” con la situación.

Lo mismo ocurrió con los gobiernos de Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Alemania, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció ayuda. “Chile cuenta con el apoyo y mano amiga de los venezolano”, dijo.

A estas manifestaciones se suma lo manifestado por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien se solidarizó con el Ejecutivo y el pueblo chileno: “La UE está lista para colaborar y brindar ayuda en estos momentos difíciles”. Esto luego fue reafirmado por el presidente Boric.

El Gobierno de España también expresó su apoyo a Chile por los incendios forestales, en tanto, el rey Felipe VI expresó su pésame. “La reina se une a mí para expresaros, en estos difíciles momentos, toda nuestra solidaridad hacia los familiares de los fallecidos, así como nuestros mejores deseos para una pronta y completa recuperación de los herido”, dijo.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le envió un mensaje al presidente Boric: “Reciba mis profundas condolencias con relación a las trágicas consecuencias de los incendios forestales que han afectado las regiones centrales de vuestro país”, expresó en un telegrama, según el Kremlin.

Además, le pidió al mandatario chileno que transmita sus palabras de “condolencias y apoyo a los familiares y allegados de las víctimas, así como los deseos de un pronto restablecimiento a todas las víctimas de este desastre”.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país “listo para brindar la asistencia necesaria al pueblo chileno”.

“Estados Unidos apoya a Chile en este momento difícil”, sentenció.