(CNN) – Canadá registró oficialmente la peor temporada de incendios forestales de su historia. El humo de las llamas cruzó el océano Atlántico y llegó este lunes al oeste de Europa.

Canadá tuvo un comienzo dramático de la temporada de incendios forestales, con al menos 7.563.044 hectáreas carbonizadas en todo el país. La actividad de los incendios forestales en el país norteamerica suele alcanzar su punto álgido de junio a agosto, por lo que aún queda más de la mitad de la temporada alta por llegar.

Como consecuencia de este comienzo sin precedentes de la temporada de incendios, este año se ha convertido en la peor temporada de incendios de la que se tiene constancia, superando la anterior marca establecida en 1995 en cuanto a superficie total quemada. En 1995 ardieron en el país al menos 7.105.997 hectáreas, según las estadísticas de incendios del Centro Interagencias Canadiense de Incendios Forestales.

Según la Oficina Meteorológica del Reino Unido, el humo de los incendios forestales, que a principios de mes envolvieron la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) en una nube de niebla tóxica, ha llegado ya hasta el Reino Unido.

El humo que ha llegado a Europa lo hizo a través de la corriente en chorro, fuertes vientos en los niveles superiores de la atmósfera. Esto significa que el humo no empeorará drásticamente la calidad del aire en superficie, como ocurrió en el noreste de EE.UU. hace unas semanas.

“Aunque el humo se encuentra en las capas altas de la atmósfera, es posible que provoque algunos amaneceres y atardeceres vívidos en los próximos días“, escribió en Twitter el Met Office, el servicio meteorológico nacional del Reino Unido.

Smoke from wildfires in Canada has drifted right across the Atlantic Ocean and is now evident on satellite imagery across western Europe

🌅 Whilst the smoke is high up in the atmosphere, it may make for some vivid sunrises and sunsets in the next few days pic.twitter.com/VSBPx0jH5n

— Met Office (@metoffice) June 26, 2023