El presidente Joe Biden afirmó que Estados Unidos “está listo” para brindar la asistencia necesaria para Chile ante la emergencia ocasionada por los incendios forestales que han afectado principalmente a la Región de Valparaíso.

Este lunes, la Casa Blanca publicó una declaración en la que el mandatario norteamericano expresó que, junto a su esposa y primera dama Jill Biden, están “profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y la devastación causada por los actuales incendios forestales en Chile”.

En ese sentido, indicó que sus pensamientos y oraciones están con las personas afectadas por la tragedia y con los socorristas que trabajan para combatir los siniestros y apoyar a las familias.

Además, informó que su administración está en contacto sus socios en Chile, y que “Estados Unidos está listo para brindar la asistencia necesaria al pueblo chileno”.

“Estados Unidos apoya a Chile en este momento difícil”, sentenció.

Las declaraciones de Biden fueron agradecidas por el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.

“Solidaridad de Estados Unidos ante los incendios en Chile. Se agradece“, expresó a través de su cuenta de X.

Statement from President Joe Biden on the Wildfires in Chile | The White House https://t.co/qaigtBsCR2

— Juan Gabriel Valdes (@jg_valdes) February 6, 2024