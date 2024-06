Grave incendio en edificio en Kuwait deja casi 50 muertos y decenas de heridos

(CNN) – Al menos 49 personas murieron después de que se produjera un incendio en un edificio que albergaba a trabajadores en la zona de Mangaf, en Kuwait, dijeron el miércoles los medios estatales citando al Ministerio del Interior.

El siniestro se produjo durante la mañana del martes. Aún no se saben las causas que provocaron la propagación del fuego.

El propietario del edificio fue detenido e investigado por negligencia, añaden los informes.

La mayoría de las víctimas son ciudadanos de la India. El ministro de Relaciones Exteriores de dicho país, Subrahmanyam Jaishankar, señaló que hay más de 40 fallecidos y cerca de 50 personas han sido hospitalizadas.

Personal del Ministerio viajará a la zona para monitorear el estado de salud de los connacionales heridos y para coordinar con las autoridades locales la repatriación de los indios fallecidos en el incendio.

Deeply shocked by the news of the fire incident in Kuwait city. There are reportedly over 40 deaths and over 50 have been hospitalized. Our Ambassador has gone to the camp. We are awaiting further information.

Deepest condolences to the families of those who tragically lost…

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 12, 2024