(CNN) – El actor estadounidense Kevin Spacey fue acusado formalmente de cuatro cargos de abuso sexual contra tres hombres, según la Policía Metropolitana de Londres, en el Reino Unido.

En un comunicado publicado este lunes, la policía afirma que el actor galardonado también fue imputado con “provocar que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento“.

Se espera que Space comparezca en la corte de Westminster este jueves.

Lee también: Juicio contra Pradenas comienza el martes: Acusado de violación y abuso sexual reiterado arriesga 40 años de cárcel

La presunta víctima de los incidentes de 2005 ahora tiene alrededor de 40 años, mientras que los dos hombres supuestamente involucrados en los incidentes de 2008 y 2013 están en sus 30, señaló la Policía Metropolitana de Londres. Los cargos llegan luego de una revisión del Servicio de Fiscales de la Corona de la evidencia recopilada por la policía durante la investigación de las acusaciones.

El Servicio de Fiscales de la Corona autorizó los cargos contra el actor el mes pasado, pero no podía aplicarlos formalmente hasta que el actor estuviera en territorio del Reino Unido.

Tras la autorización de la imputación, Spacey dijo que tenía pensado viajar al Reino Unido para negar las acusaciones, según un comunicado enviado a Good Morning America e informado por la agencia de noticias PA Media del Reino Unido.

Lee también: Tras cargos de abuso sexual contra niños: Condenan a casi 17 años de cárcel al líder de la iglesia la Luz del Mundo

“Si bien estoy decepcionado por su decisión de proseguir con los cargos, me presentaré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como sea posible y me defenderé contra estos cargos, de los cuales estoy seguro que seré declarado inocente“, decía el comunicado.

Spacey ganó dos premios Oscar por sus papeles en The Usual Suspects, American Beauty, y fue director artístico del teatro Old Vic de Londres de 2003 a 2015. También protagonizó la famosa serie política de Netflix House of Cards y volvió a actuar el año pasado.