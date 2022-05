(CNN) – Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) identificaron nueve casos de viruela del mono en siete estados hasta este miércoles, según informó su directora, Dra. Rochelle Walensky, en una sesión informativa este jueves. Estos fueron Massachusetts, Florida, Utah, Washington, California, Virginia y Nueva York.

Todos los casos “son de hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres”, explicó.

Walensky pidió un enfoque guiado por la ciencia, no por el estigma. “Esta es una comunidad que tiene la fuerza y ha demostrado la capacidad de abordar los desafíos a su salud centrándose en la compasión y la ciencia”, sostuvo, en una aparente referencia a la epidemia del sida.

“Aunque algunos grupos pueden tener una mayor posibilidad de exposición en este momento a las enfermedades infecciosas, no les importan las fronteras estatales o internacionales. No están contenidas dentro de las redes sociales y el riesgo de exposición no se limita a ningún grupo en particular“, advirtió.

Walensky imploró a los estadounidenses “que aborden este brote sin estigmatización y sin discriminación”.

Los CDC están trabajando para obtener más información sobre el brote: las muestras de los nueve casos identificados se enviaron a los CDC para realizar pruebas confirmatorias adicionales e investigaciones genómicas y se está tratando de saber cómo contrajo el virus cada individuo.

Algunos de los nueve casos tienen un historial reciente de viajes internacionales a zonas con brotes activos de viruela del mono, dijo, pero “otros no”.

Estados Unidos espera que se diagnostiquen más casos, ya que los CDC han instado a los médicos y a los estadounidenses a estar atentos a los síntomas.

“No debería sorprendernos que se registren más casos en Estados Unidos. en los próximos días. En realidad, es una señal de que los estadounidenses se mantienen vigilantes, y los proveedores de atención médica y los trabajadores de la salud pública están haciendo su trabajo”, concluyó el Dr. Raj Panjabi, director principal de la Casa Blanca de Seguridad Sanitaria y Biodefensa.