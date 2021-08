(CNN en Español) – El huracán Ida azotó la costa de Louisiana cerca de Port Fourchon hoy como una tormenta de categoría 4. Si está leyendo ahora, esto es lo más reciente sobre el huracán:

La tormenta está lejos de terminar: tocó tierra cuando el ojo está a mitad de camino sobre la costa. Vientos extremos y marejadas acompañarán el impacto en las próximas horas. Una alerta de tornado está vigente hasta las 8 p.m. (hora de Miami) para partes de Alabama, Florida, Louisiana y Mississippi, según el Storm Prediction Center.

A lo largo de hoy serán posibles tornados breves y rápidos. También existe el peligro de una marejada ciclónica potencialmente mortal el domingo en áreas a lo largo de las costas de Louisiana, Mississippi y Alabama.

Before and after security camera footage from Fire Station #12 in Delacroix within a 1 hour time span. #idahurricane #HurricaneIda #Hurricane #Category4 pic.twitter.com/9PL8V9KySA

— St. Bernard Parish (@StBGov) August 29, 2021